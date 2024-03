Accor remplace Alstom au sein du CAC 40, Fnac Darty sort du SBF120

(AOF) - Plus de trois ans et demi après sa sortie du CAC 40, en pleine tempête du Covid-19, le groupe hôtelier Accor retrouve le Saint des saints de la place parisienne. En Bourse, l’action Accor gagne 0,61% à 39,68 euros alors que les derniers mois ont été marqués par des performances opérationnelles solides et le retour à une notation investment grade. Le groupe hôtelier remplace Alstom (-0,40% à 12 euros), qui a vécu une année 2023 difficile. Le constructeur ferroviaire a connu une journée noire en octobre en abaissant son objectif de objectif annuel de cash-flow libre.

Alstom a enregistré un nouveau trou d'air en novembre. Parmi les mesures envisagées pour se désendetter, Alstom avait évoqué une possible augmentation de capital. Au sujet du désendettement, les investisseurs devront patienter jusqu'à la publication de ses résultats annuels le 8 mai pour en savoir plus.

Les modifications de la composition de cet indice prendront effet le lundi 18 mars, a précisé l'opérateur boursier paneuropéen. La composition du CAC 40, révisée tous les trimestres par le Conseil scientifique des indices d'Euronext, prend en compte deux critères majeurs: la taille du capital flottant (capital négociable en Bourse) et le nombre d'échanges enregistrés sur les titres.

Fnac Darty sort de l'indice SBF 120

Les annonces d'Euronext font plus de remous au sein du SBF 120. Clariane, Fnac Darty et Voltalia sont expulsés de l'indice et perdent respectivement 1,78% à 1,54 euro, 2,85% à 27,96 euros et 3,7% à 6,77 euros. Ils sont remplacés par le cimentier Vicat (+0,28% à 35,30 euros) et le pétrolier Maurel & Prom (0,29% à 5,265 euros).