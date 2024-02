Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor : refranchit les 40E, vise clairement le zénith 42,5E information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Accor -qui ouvre un gros 'gap' au-dessus de 38,03E, bondit de presque +6% et refranchit les 40E.

Le marché salue une hausse de +18% de son chiffre d'affaires à 5.056MdsE... ainsi qu'un programme de rachat d'actions d'un montant d'environ 400MnsE.

Le titre file maintenant tout droit vers le retracement du zénith historique des 42,5E du 27/12/2019.





