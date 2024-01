Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: refranchit les 36E, peut viser 38,25E information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 13:48









(CercleFinance.com) - Accor refranchit les 36E, confirmant l'effacement de la résistance des 35,3E des 13/09 et 11/12/2023 puis 15/01/2024.

Le titre peut repartir à l'assaut des 38,25E ('gap' du 21/02/2020) et pourquoi pas -en cette année de J-O à Paris- des 42,5E, zénith historique de fin décembre 2019.





