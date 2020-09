Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : refranchit les 26,6E, peut viser 28,6E Cercle Finance • 04/09/2020 à 09:58









(CercleFinance.com) - Peu affecté par le 'sell off' de Wall Street, Accor aligne 3 séances de hausse et se hisse au-delà de la résistance estivale des 26,5/26,6E des 16 juin et 31 août, le titre s'ouvre le chemin des 28,6E, zénith des 5 et 6 juin dernier.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris +0.59%