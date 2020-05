Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : rechute vers 21E, vers un re-test des 16,6E de 2011 Cercle Finance • 13/05/2020 à 10:20









(CercleFinance.com) - Accor rechute vers 21E, retraçant ses planchers historiques 'intraday' des 16 et 19 mars : attention car le plancher de clôture des 21,96E du 18 mars est sérieusement menacé. Après une oscillation entre 22 et 29E, le titre risque de reprendre sa glissade en direction de 16,6E (plancher long terme de mi-décembre 2011)... même si Accor affirme avoir les moyens de renoncer à recourir aux prêts garantis de l'état.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.86%