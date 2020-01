Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : rechute sous 36,5E Cercle Finance • 27/01/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Les opérations touristiques entre la Chine et le reste du monde vont être profondément perturbées au cours de la prochaine quinzaine de jours, si tout se passe bien... mais si les mesures anti-propagation du coronavirus devaient être prolongées, les conséquences pour l'hotellerie mondiale pourraient être sérieuses. Accor rechute sous 36,5E, enfonçant le plancher des 36,7E du 8 octobre 2019 en direction du 'gap' des 34,99E du 17 juin 2019.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -4.95%