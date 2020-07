Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : rechute sous 24E, surveiller 23,3E Cercle Finance • 22/07/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Accor rechute sous 24E et se rapproche rapidement de la borne basse de son canal de consolidation latéral 25,3/23,3E (inauguré le 24 juin). Sous les 23,3E, Accor s'en irait re-tester le plancher des 20,72E du 14 mai

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -3.28%