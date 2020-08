Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : rebondit vers 25,4E, E/T/E inversée possible Cercle Finance • 25/08/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Accor rebondit vers 25,4E, égalant son zénith des 6 et 17 juillet puis des 11 et 13 août dernier. En cas de franchissement, une tête/épaules inversée sur 21E serait validée, avec comme objectif le re-test du zénith des 29E du 8 et 9 juin.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.87%