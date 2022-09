Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : rebondit sur 23,2E, test des 25,1E information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Accor rebondit sur 23,2E (7/8 septembre) et se redresse au-delà de 25,1E (ex-plancher des 5 et 29 juillet): le prochain objectif sera le test du palier des 27E.

En cas de rechute sous l'ex plancher des 23,7E des 8 mars et 29 août et se dirige vers le retracement des 20,70E, le support long terme du 19 mai au 28 octobre 2020.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +1.79%