(Zonebourse.com) - En rachetant 44,3% d'Ennismore, le groupe hôtelier simplifie la structure capitalistique de sa division lifestyle et se donne davantage de latitude pour une éventuelle ouverture de son capital. L'opération réduit les inquiétudes d'AlphaValue, toujours à l'achat. Le titre recule toutefois de 3,66% au lendemain de l'annonce.

Accor a annoncé hier qu'il allait acquérir les 44,3% du capital dilué d'Ennismore détenus par les actionnaires minoritaires, dont son fondateur Sharan Pasricha, d'ici janvier 2028.

Le montant total du rachat s'élève à 1,6 milliard d'euros, sur la base d'une valorisation des fonds propres d'Ennismore d'environ 3,7 milliards d'euros. Il sera financé "par l'accélération du programme de cession d'actifs non stratégiques, pour un montant d'au moins 500 millions d'euros, ainsi que par la mise en place d'une ligne de crédit additionnelle et une option pour un paiement partiel en actions", a précisé Accor, qui détient déjà environ 60% du capital non dilué d'Ennismore.

La plateforme hôtelière lifestyle représente environ 5% du parc de chambres d'Accor, mais contribue à hauteur de 20% de son excédent brut d'exploitation (EBE) courant et de 40% de sa croissance au cours des trois dernières années. L'opération sera réalisée en trois étapes : 25,4% fin janvier 2027, 6,3% supplémentaires au plus tard en juillet 2027, puis 12,6% d'ici janvier 2028.

AlphaValue voit ce rachat d'un bon oeil

Elle "simplifie la structure capitalistique de la division lifestyle et donne à Accor la maîtrise du calendrier de toute future ouverture du capital d'Ennismore, que ce soit à de nouveaux partenaires stratégiques ou dans le cadre d'une introduction en Bourse aux Etats-Unis", estime Arthur Kuntz, analyste d'AlphaValue. "Le rachat progressif des participations permet également de réduire notre inquiétude concernant les liens étroits d'Ennismore avec le Moyen-Orient, susceptibles d'exposer Accor à un risque de valorisation."

Le courtier maintient donc sa recommandation à l'achat, avec un potentiel de hausse de 20%. Peu après 11h30, le titre recule de 3,66%, à 50,60 euros.

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