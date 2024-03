Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: rachat d'un bloc d'actions à Jinjiang International information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 08:35









(CercleFinance.com) - Accor annonce avoir conclu un contrat d'achat d'actions visant à racheter, dans les prochains jours, un bloc de sept millions de ses propres actions -représentant 2,77% de son capital- auprès de Jinjiang International, à un prix de 39,22 euros par titre.



Ce rachat d'actions, qui s'élèvera ainsi à 275 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de 400 millions d'euros de la chaine hôtelière pour 2024. Le solde du programme sera exécuté prochainement.



Suite à la transaction et à l'annulation des actions rachetées, la participation de Jinjiang International dans Accor sera réduite de 7,96% à 5,33% du capital. L'opération aura un effet relutif sur le BPA d'environ 1,5% sur une base annualisée.





