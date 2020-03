Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : programme de rachats d'actions finalisé, AG reportée Cercle Finance • 24/03/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Accor annonce la finalisation de son programme de rachat d'actions lancé le 20 janvier pour 300 millions d'euros, par lequel il a acquis 10.175.309 actions à un prix moyen de 29,48 euros, ainsi que la suspension des programmes de rachat d'actions jusqu'à nouvel ordre. Parallèlement, dans le contexte actuel d'incertitude et d'accélération de la pandémie de Covid-19 à travers le monde, le conseil d'administration a pris la décision de reporter la date de l'assemblée générale annuelle initialement fixée le 30 avril, au 30 juin.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +5.08%