Accor: programme de rachat d'actions finalisé

(CercleFinance.com) - Accor annonce la finalisation de son programme de rachat d'actions lancé le 10 octobre dernier pour un montant de 400 millions d'euros. A l'issue de ce programme, le groupe a ainsi acquis 12.641.226 actions à un prix moyen de 31,64 euros.



Pour rappel, ce programme s'inscrivait dans l'engagement de la chaine hôtelière de retour aux actionnaires d'environ trois milliards d'euros sur la période 2023-2027. Les actions rachetées seront affectées à l'objectif d'annulation.





