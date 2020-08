Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : préserve 21E, refranchit les 22,3E, peut viser 23,3E Cercle Finance • 04/08/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Après 6 heures d'étroites oscillations entre 21,9 et 22,1E (pas de comblement du 'gap' d'ouverture entre 21,54E et 21,68E), le titre se redonne de l'oxygène par rapport au support crucial des 21E (du 15 au 22/05) tutoyé la veille. Le première résistance se situe désormais vers 23,3E (ex-support testé mi-juillet)

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.91%