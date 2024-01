Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: poursuit le développement de ses marques information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 17:09









(CercleFinance.com) - Accor poursuit le développement des marques de sa division Luxe & Lifestyle afin de répondre à la hausse mondiale de la demande.



Selon les estimations, les dépenses mondiales consacrées au voyage de luxe atteindront les 2 320 Mds$ d'ici 2030.



Accor ouvrira ainsi 100 hôtels luxe et lifestyle supplémentaires sur les deux prochaines années, et prévoit d'enregistrer au moins 50 nouvelles signatures de ce type par an.



' Le développement de ces marques sans égal, porté par leur puissance, contribuera à dynamiser la croissance du Groupe et permettra d'écrire de nouvelles pages de l'histoire de l'hôtellerie ' déclare Agnès Roquefort, Directrice générale Développement, Luxe & Lifestyle, Accor.



' Notre stratégie de développement aux Amériques est principalement axée sur le renforcement de notre présence dans les principaux points d'entrée et sur l'ouverture d'adresses phares pour nos marques luxe et lifestyle ', déclare Edouard Schwob, Directeur Luxe Amériques et Raffles & Orient Express Monde.





