Accor, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 30 août 2024

(AOF) - Accor (-0,39% à 38,05 euros)

En hausse la veille, le groupe hôtelier se replie à mi-séance. Accor a annoncé hier avoir procédé avec succès au placement d'une émission hybride perpétuelle d'un montant de 500 millions d'euros, assortie d'un coupon de 4,875%. La sursouscription de la transaction proche de 5 fois "reflète la confiance renouvelée des investisseurs dans la qualité de crédit et le potentiel de croissance du groupe", souligne Accor. Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la société, y compris le refinancement des 500 000 000 euros d'obligations non datées à taux fixe et à taux variable dans le cadre d'une offre publique d'achat.

Points clés

- Premier opérateur hôtelier mondial, créé en 1967, avec plus de 40 % du marché (hors France, 1/3 du marché), leader en Asie-Pacifique, Moyen-Orient-Afrique et Amérique latine ;

- Parc hôtelier de 5 600 hôtels exploités sous 45 marques, 10 000 restaurants & bars dans 100 pays, du luxe pour 26 % des revenus sous les marques Fairmont, Raffles, Sofitel … au milieu de gamme (34 %) et aux hôtels économiques Adagio, Ibis, Mercure, Novotel…;

- Activité de 5,1 Mds€ équilibrée au niveau mondial et répartie en deux divisions : « Premium, Milieu de Gamme & Économique » et « Luxe & Lifestyle », regroupant conciergerie, location de résidence de luxe ou services digitaux pour hôteliers… ;

- Deux ambitions : dans l’hôtellerie, consolidation du leadership de Ibis, Novotel et Pullman et densification du réseau via les marques de Mövenpick, Mercure, Handwritten et Greet / dans le luxe & lifestyle, croissance forte tirée par la valorisation des marques Orient Express, Raffles et Fairmont, Sofitel, MGallery, Emblems et Ennismore ;

- Capital caractérisé par la présence des opérateurs hôteliers chinois Jin Jiang et Huazhu (respectivement 9,6 % et 6,5 %) et du fonds qatari QiA (8,9 %), avec un conseil de 13 administrateurs présidé par le directeur général Sébastien Bazin.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires : fondée sur la diminution des besoins en fonds propres par l’« asset light » / vente des murs et contrôle de la gestion, plan de cessions d’actifs d’ici 2025 chez AccorInvest / conçue pour la création de trafic via un portefeuille étendu de marques mondiales, une distribution maximisant la conversion en nuitées, la fidélisation et les partenariats avec des distributeurs tel Amadeus / diversifiée dans les services aux propriétaires, dont la contribution sera positive en 2024 au bénéfice d’exploitation / soutenue par l’innovation permanente, dans les process & outils et les organisations : plateforme unique de services partagés pour les 2 divisions, plateforme de distribution et réservation pour le programme de fidélité ALL ;

- Stratégie environnementale « Planet 21 » visant 0 carbone en 2050 pour les hôtels Accor : 2025 : baisse de 25,2 % des émissions en interne et de 15 % chez des fournisseurs / élimination des plastiques à usage unique, « emprunt vert …» ;

- Retombées du partenariat stratégique avec le chinois Huazhu Hotels Group, visant à renforcer les marques Ibis, Mercure et Novotel en Chine, Taïwan et Mongolie et de celui avec IDeaS pour la gestion des revenus du portefeuille d’activités ;

- Structure financière maîtrisée avec, à fin juin, 1,9 Mds€ de liquidités et un autofinancement libre récurrent de 120 M€ face à 2 ,9 Mds€ de dette nette.

Défis

- Forte exposition à l'Europe qui contribue à près de 40 % du bénéfice d’exploitation ;

- Réalisation des ambitions fortes en Inde - une trentaine d’ouvertures d’ici 2028 ;

- Après une hausse de 11 % du chiffre d’affaires et du bénéfice par action au 1 er semestre, objectifs 2024 relevés : croissance de 4 à 5 % % du RevPar, excédent brut d’exploitation autour de 1,1 Md€ ;

- Stratégie 2023-2027 avec des objectifs financiers pour chacune des divisions : « Premium, Mid & Eco » : hausse annuelle de 2,5 à 3,5 % du réseau, de 2 à 4 % du RevPar, de 4 à 7 % du bénéfice d’exploitation ; « Luxe & Lifestyle » : croissance annuelle de 8 à 3,5 % du réseau, de 3 à 5 % du RevPar, de 11 à 13 % du bénéfice d’exploitation / pour le groupe : croissance annuelle de 3 à 5 % du réseau, de 3 à 4 % du RevPar et de 6 à 10 % du bénéfice d’exploitation ;

- Dividende 2023 de 1,18 € après rachat d’actions au cours du 1 er trimestre et volonté d’un retour aux actionnaires de 3 Mds€ environ entre 2023 et 2027.

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.