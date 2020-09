Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : plonge de -7% vers 22,2E pour sa sortie du CAC Cercle Finance • 21/09/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le phénomène est plutôt rare car il n'y a pas 'd'effet de surprise' concernant la sortie d'Accor du CAC40, programmée depuis 15 jours. Le titre plonge de -7% vers 22,2E pour sa sortie du CAC, ouvrant un 'gap' sous 23,74E, ce qui ouvre le chemin d'un retracement de la zone de plancher historique des 20,7/21,2E du 14 mai ou 31 juillet (en intraday).

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -7.12%