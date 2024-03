Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: place avec succès une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 18:48









(CercleFinance.com) - Accor a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 600 millions d'euros assortie d'un coupon de 3,875%.



L'opération a été sursouscrite plus de 4 fois, reflétant la solidité de la qualité de crédit de Accor et la confiance des investisseurs.



Cette opération permet au Groupe de profiter des bonnes conditions de marché actuelles et d'étendre significativement la maturité moyenne de sa dette.



Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du Groupe.

La dette à long terme du Groupe est notée BBB- par Standard & Poor's et Fitch Ratings.





