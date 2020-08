Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : perte de 1MdE digérée, rebondit vers 23E Cercle Finance • 05/08/2020 à 17:04









(CercleFinance.com) - Accor rebondit vers 23E, l'annonce d'une perte de 1MdE est déjà digérée en l'espace de quelques heures, le titre passant de lanterne rouge du CAC ce matin (avec -3% et un re-test du plancher annuel des 20,8E de la mi-mai) à celui de quasi leader avec +3% à 23E. Mais l'inversion de tendance intraday ne signifie pas encore inversion de la tendance négative moyen terme: il faudra d'abord refranchir la forte résistance des 25E du 24 juin au 16 juillet.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +3.45%