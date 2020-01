Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : perspective de croissance d'un analyste Cercle Finance • 10/01/2020 à 18:19









(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 46,5 euros sur Accor, mettant en avant des RevPAR France en hausse de 2,7% en décembre 2019 en comparaison annuelle, selon les données préliminaires publiées par OlaKala. 'Il s'agit d'une performance très encourageante, compte tenu des grèves en cours en France qui ont eu un impact négatif mais bénéficiant d'une base de comparaison modérément facile (+2,6% en décembre 2018 impacté par les Gilets jaunes)', juge l'analyste. Estimant que cette progression des RevPAR en France en décembre 'devrait rassurer sur la bonne résistance du marché', le bureau d'études maintient son hypothèse de croissance des RevPAR de 2% en 2019 dont +2,6% en Europe/France.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.25%