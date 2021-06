Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : passe le cap des -5% hebdo, lanterne rouge du CAC Cercle Finance • 25/06/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Accor réalise un 5/5 à la baisse et passe le cap des -5% hebdo, s'imposant comme lanterne rouge du CAC40. Le titre se rapproche du support des 31,3E du 20 mai dernier et la figure s'apparente à un 'M' baissier court terme sous 35,3E les 9/10 et 17 juin et à un triple-top moyen-terme (24 février, 25 avril, 17 juin): le support à préserver est bien 31E.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -1.97%