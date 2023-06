Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: partenariats avec des labels de tourisme durable information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 15:26









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa politique en faveur du développement durable, Accor annonce la signature de deux nouveaux partenariats internationaux avec les labels Green Key et Green Globe, dont les standards sont reconnus par GSTC (conseil mondial du tourisme durable).



Ces programmes de certification évaluent les entreprises sur la base de la gestion durable, ainsi que des impacts environnementaux, culturels et socio-économiques. Les démarches des hôtels sont validées par un audit, externe et indépendant, de leurs pratiques.



Par ailleurs, Accor a conclu un partenariat stratégique avec Ecotourism Australia en vue de faire certifier 'Tourisme Durable' tous ses hôtels, appartements et resorts en Australie et en zone Pacifique.





