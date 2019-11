Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : partenariat stratégique avec Alibaba Cercle Finance • 07/11/2019 à 09:28









(CercleFinance.com) - Accor et Alibaba font part de la signature d'un partenariat stratégique portant sur le développement, ces cinq prochaines années, d'une gamme d'applications numériques et de programmes de fidélité qui amélioreront l'expérience des consommateurs et des voyageurs. Cette collaboration permettra de mobiliser les clients des places de marché d'Alibaba en offrant aux voyageurs chinois un meilleur accès aux offres internationales d'Accor, et en assurant l'intégration du parcours des clients Accor dans l'écosystème global d'Alibaba. Fliggy, branche voyage d'Alibaba, offrira ainsi la possibilité d'effectuer différentes réservations, et les règlements pourront être effectués par Alipay, le service de paiement numérique exploité par Ant Financial, filiale d'Alibaba.

