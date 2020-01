Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : partenariat entre Fairmont et le Montreux Jazz Cercle Finance • 21/01/2020 à 17:15









(CercleFinance.com) - Fairmont Hotels & Resorts, enseigne haut de gamme appartenant au groupe Accor, annonce ce soir le lancement d'un partenariat international avec le Montreux Jazz Festival (MJF). 'Suite au franc succès rencontré par une première tournée européenne en 2019, le partenariat entre Fairmont et le MJF se renforcera, fin janvier, grâce à des programmations et des évènements musicaux spécifiques, organisés dans 13 établissements à travers le monde', précise le groupe. Le MJF se déroulera du 3 au 18 juillet 2020.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -1.37%