L'ouverture du Sofitel Rio de Janeiro Ipanema est prévue le 1er décembre. L'établissement comptera 170 chambres et cinq espaces de restauration, dont un restaurant doublement étoilé au guide Michelin.
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