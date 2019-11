Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : ouverture du premier Sofitel en Turquie Cercle Finance • 27/11/2019 à 15:24









(CercleFinance.com) - Le groupe Accor annonce ce mercredi l'ouverture, début novembre, du Sofitel Istanbul Taksim, le premier de la marque Sofitel en Turquie. Le Sofitel Istanbul Taksim bénéficie de 202 chambres, dont 33 suites. 'Nous sommes ravis de faire découvrir la marque Sofitel à la Turquie, un marché sur lequel nous souhaitons nous développer au cours des trois à cinq prochaines années', déclare Alexis Delaroff, Directeur des opérations, Accor Nouvelle Europe de l'Est.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.58%