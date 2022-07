Accor: organisation autour de deux divisions information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 18:12

(CercleFinance.com) - L'organisation du Groupe sera structurée autour de deux divisions dédiées à compter du 1er octobre 2022.



Le première division ' Economy, Midscale & Premium Division ', regroupera notamment les marques ibis, Novotel, Mercure, Swissôtel, Mövenpick et Pullman, soit 4816 hôtels dans le monde et 948 nouveaux établissements en développement.



Ce pôle détiendra des positions de leadership en Europe, en Amérique Latine, en Asie Pacifique et au Moyen-Orient et sera organisé autour de quatre sièges régionaux, basés à Paris, Sao Paulo, Singapour et Shangaï.



Le pôle ' Luxury & Lifestyle Division ' rassemblera la collection des marques de luxe du Groupe ainsi que Ennismore, l'entité lifestyle du Groupe soit 488 hôtels dans le monde et 266 nouveaux établissements en développement.



Ce pôle dédié au Luxe et Lifestyle sera organisé par marque, autour de 4 piliers : Raffles & Orient Express, Fairmont, Sofitel & MGallery et Ennismore.