Accor: opération de refinancement de la dette hybride

(CercleFinance.com) - Accor annonce son intention d'émettre de nouvelles obligations super subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 500 millions d'euros, avec un remboursement possible à partir de juin 2030.



En parallèle, la société lance une offre de rachat de ses obligations existantes émises en 2019, d'une valeur de 500 millions d'euros.



Le prix de rachat proposé est de 99,55% du montant principal. L'objectif est de maintenir le montant total de ses obligations hybrides en circulation au même niveau.



Les nouvelles obligations seront cotées sur Euronext Paris.





