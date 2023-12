Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: nouvelle ligne de crédit conclue information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 09:36









(CercleFinance.com) - Accor annonce la conclusion d'un accord avec un consortium de 13 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable à cinq ans d'un milliard d'euros, assortie de deux options d'extension d'un an, exerçables en 2024 et 2025.



Cette nouvelle ligne, qui remplace la ligne de crédit non tirée de 1,2 milliard d'euros conclue en juin 2018, permet de renforcer et allonger la maturité moyenne de la liquidité de la chaine hôtelière française.



Le calcul de la marge repose en partie sur trois critères de performance en matière ESG, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la lutte contre le gaspillage alimentaire et la promotion de la diversité de genre.





