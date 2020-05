ACCOR : nouvelle ligne de crédit bancaire de 560 millions d'euros

(AOF) - Accor a conclu un accord avec un consortium de 5 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d'euros. Elle vient s'ajouter à la ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros signée en juillet 2018 et renforce encore la liquidité de Accor qui excède aujourd'hui 4 milliards d'euros, soit plus de 40 mois de liquidité dans les conditions actuelles. Cette nouvelle ligne de crédit à 12 mois est assortie de deux options de renouvellement de 6 mois à la main de Accor et ne comporte ni covenant ni restriction.

Elle est mise en place auprès de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Natixis et Société Générale. "Elle reflète la confiance renouvelée des principales banques de Accor dans la qualité de son business model et dans la solidité de son bilan", a précisé la société.

Cette dernière profite de ce communiqué pour annoncer qu'elle constatait quelques premiers signes d'amélioration de l'activité.

En France, la fin du confinement et les dispositions annoncées par le gouvernement pour soutenir le tourisme dans le pays constituent autant d'éléments favorables.

Le RevPAR (revenu par chambre disponible) montre des signes de reprise en Chine, tandis que le nombre d'hôtels ouverts dans le monde augmente chaque jour, en Asie mais également en Europe, notamment en Allemagne.

Accor a ainsi réouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d'avril. A ce jour, 42% des hôtels du groupe sont opérationnels

