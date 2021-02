Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : nouvel échec sous les 32E, support vers 27,5E Cercle Finance • 12/02/2021 à 15:55









(CercleFinance.com) - Accor subit un nouvel échec assez brutal sous les 32E: le titre reperd plus de 6% en une semaine, alignant un 5/5 à la baisse. Un petit support intermédiaire se dessine vers 28,7E (30/11/2020) mais le principal point d'appui demeure situé à 27,5E (test les 21/12/2020 puis 27 et 28 janvier).

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -0.83%