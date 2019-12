Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : nouveau partenariat international avec AEG Cercle Finance • 17/12/2019 à 14:28









(CercleFinance.com) - Suite au contrat de naming conclu en 2015 avec l'AccorHotels Arena de Paris pour une durée de 10 ans, Accor et AEG annoncent la conclusion d'un accord international portant sur certains sites, festivals et événements exploités par AEG. Accor accède ainsi à différents actifs internationaux d'AEG, notamment aux enceintes Qudos Bank Arena Sydney et Barclaycard Arena Hamburg, aux droits de billetterie avec AEG Presents UK et AEG Presents Asia, et au festival American Express Presents BST Hyde Park. 'Ce partenariat permet aux clients Accor d'accéder au meilleur de ces avantages, notamment à des billets VIP et à la possibilité d'utiliser leurs points de fidélité pour vivre des expériences incomparables', indique la chaine hôtelière.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.41%