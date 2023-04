Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: nouveau partenariat avec la Coupe du Monde de Rugby information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 13:13









(CercleFinance.com) - Accor annonce que sa plateforme ALL (Accor Live Limitless) devient Supporter Officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023, dont le coup d'envoi sera donné le 8 septembre prochain en France et qui se déroulera sur 51 jours.



L'événement sportif, le plus grand de l'année en France, permettra à ALL.com d'accroître la notoriété de sa plateforme de réservation hôtelière et de mettre en avant les avantages de son programme de fidélité lifestyle.



Disposant de quelque 1600 hôtels et 21 marques présentes en France, Accor est désormais doublement partenaire de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, sa filiale ResaEvents étant déjà la centrale de réservation hôtelière officielle de la compétition.





