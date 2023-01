Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Accor: nouveau directeur général Raffles & Orient Express information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 14:50

(CercleFinance.com) - Accor annonce la nomination d'Omer Acar à la fonction de directeur général Raffles & Orient Express, à compter du 1er mars 2023. Spécialiste de l'hôtellerie de luxe, il a notamment été directeur général Europe et Amériques de Katara Hospitality.



Il apportera à Accor toute son expertise ainsi que sa passion pour les marques, et aidera les enseignes Raffles et Orient Express à asseoir leur réputation à travers le monde et à poursuivre leur développement international, explique le groupe hôtelier français.



Basé à New York, Omer Acar rendra directement compte à Sébastien Bazin au sein du comité exécutif Luxe & Lifestyle. Afin de renforcer le rayonnement et la notoriété du groupe aux États-Unis, il sera également chargé de représenter Accor sur le marché nord-américain.