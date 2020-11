Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : nomme un nouveau directeur général commercial groupe Cercle Finance • 26/11/2020 à 12:32









(CercleFinance.com) - Accor annonce la nomination de Patrick Mendes en tant que directeur général commercial groupe, avec pour principales missions d'accroître les revenus, et d'accélérer le déploiement d'outils et de services innovants et performants. Les expertises vente, marketing, distribution et fidélité seront ainsi regroupées sous sa responsabilité. Par le passé, Patrick Mendes a notamment participé au développement du groupe Edenred, avant de rejoindre Accor en 2005 à la direction des ventes internationales. Nommé directeur général des marques luxe et milieu de gamme en Amérique du Sud en 2011, il a été promu directeur général Amérique du Sud en 2015, avant de rejoindre le comité exécutif du groupe début 2017. ' Tournés vers la reprise, mes équipes et moi-même aurons à coeur d'assurer une qualité de service remarquable auprès de nos hôtels et propriétaires, tout en développant nos activités commerciales sur le plan international', a assuré le nouveau directeur général commercial du groupe.

