Accor: négociations exclusives pour céder 10,8% d'Ennismore

(CercleFinance.com) - Accor est en négociations exclusives pour céder une participation de 10,8% dans Ennismore à un consortium qatari pour un montant total de 185 millions d'euros.



L'opération envisagée reflète la stratégie de simplification continue de Accor, qui regroupe ses activités lifestyle et loisirs au sein d'une seule et unique entité dédiée.



A l'issue de la transaction, Accor conservera une participation majoritaire de 62,2% dans Ennismore, les actions restantes étant détenues par Sharan Pasricha, fondateur et co-Directeur général de Ennismore, et les nouveaux investisseurs entrants.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -1.36%