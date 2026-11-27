Le groupe hôtelier a annoncé il y a dix jours un accord en vue de renforcer sa participation au capital d'Ennismore. Estimant que cette opération "accroît les risques", Berenberg abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et ramène son objectif de cours de 53 à 51 euros.

Accor a annoncé le 17 novembre son intention d'acquérir les 44,3% du capital dilué d'Ennismore détenus par les actionnaires minoritaires, dont son fondateur Sharan Pasricha, d'ici janvier 2028. Le montant total de l'opération s'élève à 1,6 milliard d'euros, sur la base d'une valorisation des fonds propres d'Ennismore d'environ 3,7 milliards d'euros. Accor détient déjà environ 60% du capital non dilué de sa filiale.

Cette annonce a "constitué une surprise" pour les analystes de Berenberg. "Si l'opération est cohérente sur le plan stratégique, elle limite les retours à court terme pour les actionnaires, compte tenu d'un montant de 1,6 milliard d'euros, et accroît les risques liés à son exécution", notent-ils.

Le courtier continue néanmoins de saluer "la résilience du modèle économique d'Accor". Il anticipe d'ailleurs "une accélération du RevPAR (revenu par chambre disponible) et de la croissance nette du parc hôtelier en 2027".

Toutefois, ces perspectives sont déjà intégrées par le marché, et "les prochains catalyseurs susceptibles de soutenir le titre sont désormais moins évidents". Un retour à la paix au Moyen-Orient pourrait notamment favoriser une revalorisation de l'action, mais cette hypothèse est pour le moment "trop incertaine", selon Berenberg. Dans ce contexte, le bureau d'études abaisse sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 53 à 51 euros.

Le rachat des participations minoritaires d'Ennismore avait pourtant rassuré les analystes d'AlphaValue, qui avaient confirmé leur recommandation à l'achat au lendemain de son annonce.

Autour de 9h30, le titre Accor perdait 1,26%, à 48,46 euros.