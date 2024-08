Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: mobilisé pour les jeux paralympiques information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - A l'approche des Jeux Paralympiques de Paris 2024, Accor annonce que 150 de ses collaborateurs accompagneront les athlètes et délégations avant la cérémonie d'ouverture, qui prendra la forme d'un défilé sur la Place de la Concorde le 28 août prochain.



Le groupe hôtelier fait aussi don de 1.000 télécommandes pour les sportifs et voyageurs déficients visuels ou non-voyants, dont 600 télécommandes normalisées aux sportifs à leur arrivée au Village des athlètes, ainsi que 400 autres au sein de ses hôtels.



Par ailleurs, Accor revendique un nouveau cap franchi dans la labellisation d'Etat 'Tourisme et Handicap', avec +400 hôtels du groupe impliqués dans cette démarche d'accessibilité de qualité pour répondre aux besoins spécifiques des personnes, quel que soit le handicap.





