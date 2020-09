Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : menace le petit support des 25,3E Cercle Finance • 11/09/2020 à 10:49









(CercleFinance.com) - Bientôt sorti du CAC40 pour être remplacé par Alstom, le N°1 de l'hotellerie mondiale (un authentique champion français) Accor poursuit le pullback amorcé sous 27,1E et menace le petit support des 25,3E du 1er septembre: le titre pourrait se replier pour des raisons techniques (délisté des fonds indiciels CAC) jusque sur 23E, le plancher du 18/08

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -4.27%