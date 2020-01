Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : mandat signé avec un PSI pour des rachats d'actions Cercle Finance • 20/01/2020 à 09:14









(CercleFinance.com) - Accor indique avoir signé avec un prestataire de services d'investissement (PSI) un mandat de rachat d'actions au comptant pour un montant de 300 millions d'euros, pour finaliser le programme de rachat lancé en 2018. La chaine hôtelière précise que la période d'achat courra du 20 janvier au 30 juin, et que le prix par action ne pourra excéder le prix maximum de 70 euros fixé par son assemblée générale mixte des actionnaires du 30 avril 2019.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +0.25%