Accor : lourde rechute sous les 23,8E

(CercleFinance.com) - Accor subit une lourde rechute sous les 23,8E (le dernier support de fin juin) et s'apprête à refermer le 'gap' des 22,8E du 25 mai. A ce stade , le re-test du plancher des 20,7E de la mi-mai ne peut plus être exclu

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -2.23%