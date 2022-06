Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: les prévisions de RevPAR d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 13/06/2022 à 17:13









(CercleFinance.com) - Oddo BHF estime que le groupe 'bénéficiera de la reprise de l'hôtellerie, grâce à sa forte exposition à la clientèle domestique'.



'Nous pensons, en effet, qu'Accor reviendra sur ses niveaux de RevPAR de 2019 en 2024 (2022 attendu à -26%) même si les données actuelles laissent présager une année 2022 meilleure qu'anticipé', précise l'analyste.



Le bureau d'études mentionne aussi comme atouts du dossier, une accélération des conversions d'hôteliers indépendants vers l'hôtellerie de chaîne, sa situation financière solide et son exposition importante aux contrats de management.



Oddo maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 36 euros sur Accor.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -6.79%