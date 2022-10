Accor: les conseils des brokers, révision d'objectif information fournie par Cercle Finance • 06/10/2022 à 16:16

(CercleFinance.com) - Accor a annoncé une révision à la hausse de son objectif de résultat pour 2022 et a fait état de négociations en vue de la cession de son siège social.



Suite à cette annonce, Barclays dégrade sa recommandation sur Accor de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours abaissé de 28 à 21 euros, notant que 'les actions hôtelières sont vulnérables au contexte macro, même si les tendances actuelles restent vigoureuses'.



Dans ce contexte, le broker voit Accor davantage à risque que ses pairs, étant données son exposition à l'Europe, un levier opérationnel plus élevé que ses pairs légers en actifs et une décote moins forte qu'avant la Covid face à InterContinental.



'Nous ne prévoyons pas de ralentissement imminent avec un RevPAR toujours bien soutenu par une demande refoulée, mais nous voyons plus de risques à la baisse qu'à la hausse pour les multiples à ce stade', poursuit Barclays.



Stifel maintient également sa recommandation à vendre et son objectif de cours à 28E sur le titre.



' Accor annonce le relèvement de ses prévisions d'EBITDA pour l'exercice 2022, ce qui implique une hausse de c.6% par rapport aux prévisions actuelles du consensus ', indique l'analyste pour qui cette annonce devrait constituer ' une surprise partielle pour les investisseurs '.



En outre, la société a donc annoncé qu'elle était entrée en négociations exclusives pour la vente du bâtiment de son siège social, relève Stifel. ' Ce qui implique une rentrée de fonds d'environ 165 millions d'euros (impact neutre sur la dette nette) '.



Des nouvelles, poursuit l'analyste, qui plairont aux investisseurs et ' apporteront une certaine dynamique à court terme au titre après la récente sous-performance '.



Malgrè cette dynamique à court terme, Stifel reste prudent sur les actions en raison de la combinaison ' d'attentes de consensus exigeantes et de multiples tendus '.



Le groupe a donc relevé son objectif d'EBE pour l'exercice 2022, désormais attendu entre 610 et 640 millions d'euros. Pour mémoire, il visait jusqu'ici un résultat annuel de plus de 550 millions d'euros.



UBS a confirmé pour sa part son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 25 E.



L'analyste estime que cette révision des objectifs est potentiellement un catalyseur positif pour les actions.