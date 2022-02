Accor : les comptes repassent dans le vert en 2021

(AOF) - Les comptes d’Accor sont revenus dans le vert en 2021. Ainsi, le groupe hôtelier a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 85 millions d’euros l’an dernier, alors qu’il avait essuyé une perte avoisinant les 2 milliards d’euros en 2020. De son côté, l’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s'établit à 22 millions d’euros, alors qu’il était négatif à -391 millions d’euros en 2020. Quant au chiffre d’affaires, il s’inscrit à 2,2 milliards d’euros, en hausse de 34% à périmètre et change constants par rapport à 2020.

S'agissant du RevPAR (le revenu par chambre disponible, un indicateur du secteur hôtelier), il affiche une baisse globale de 46% sur l'exercice 2021 par rapport à l'exercice 2019 (pré-crise). Cette baisse reflète un environnement impacté par les mesures sanitaires liées aux résurgences de l'épidémie de Covid-19, malgré une nette amélioration de l'activité globale depuis le mois d'avril 2021.

" Après un début d'année encore perturbé par les contraintes sanitaires, 2021 a été marquée dès le printemps par une amélioration sensible de notre activité et une dynamique toujours plus forte mois après mois jusqu'en décembre ", a commenté Sébastien Bazin, le PDG d'Accor.

" Alors que l'envie d'évasion et le désir de voyager n'ont jamais été aussi forts, nous sommes donc en ordre de marche pour capturer le rebond sur tous nos marché ", a ajouté le dirigeant.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Hôtellerie & Loisirs : de nouvelles attentes des voyageurs

Le secteur a subi une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde en 2020 d’après l'Organisation mondiale du tourisme (OMT). A 500 millions, ces arrivées sont tombées à leur niveau du début des années 1990.

Au niveau mondial le secteur a perdu 1.300 milliards de dollars l’an passé suite à la pandémie de Covid-19. Un retour à la normale est prévu pour 2023, notamment sous l’effet de la vaccination, avec une évolution des exigences.

Poursuite de la croissance pour les grands hôteliers mondiaux

En 2020, le parc hôtelier des grands opérateurs a progressé d’après le cabinet MKG, à l'exception de celui de l’indien Oyo et de l’américain Wyndham. La contraction de 54,3% de son parc fait passer Oyo du deuxième au neuvième rang, du fait de son repli en Chine (-75 %). En revanche les trois grands groupes chinois (Jin Jiang, Huazhu, et BTH), qui figurent dans les dix premiers opérateurs mondiaux, ont poursuivi leur expansion. Leur marché domestique, en phase de reprise dès 2020, affiche des besoins considérables.

Jin Jiang, qui détient notamment le français Louvre Hotels Group, a repris sa place de numéro deux mondial. Quant au leader mondial, l’américain Marriott International, la croissance de son parc a dépassé 3 %, de même que pour Accor, et elle a quasiment atteint 5% pour Hilton.

Cette expansion s’explique par le modèle économique des grands opérateurs et par l'appétit des investisseurs, confiants dans les perspectives à moyen et long terme du secteur.

Emergence d’un nouveau tourisme

Le tourisme de proximité, qui a le moins pâti de la crise sanitaire, devrait en sortir renforcé. A contrario les voyage d'affaires devraient demeurer pénalisés à court-terme pour des raisons sanitaires et du fait des réductions de coûts des entreprises autorisées par de nouveaux outils (Teams, Zoom…).

Les attentes des voyageurs ont évolué. Ils sont plus sensibles à la flexibilité (possibilités d’annulation, dates de départ modulables,…). Plusieurs tour-opérateurs estiment que les prix devraient croître pour prendre en compte l e s coûts écologiques et un rééquilibrage des salaires. Ils pensent que les opérateurs offrant une expérience différentiante devraient être les grands gagnants de cette crise.