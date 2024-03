Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: le titre va réintégrer l'indice CAC 40 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé jeudi soir que l'action Accor ferait bientôt son au sein de l'indice CAC 40, qu'elle avait quitté il y a trois ans en plein milieu de la pandémie de Covid-19.



Accor avait été retiré de l'indice de référence de la Bourse de Paris en 2020, une année noire pour le groupe hôtelier qui avait vu sa valorisation fondre de 25% en raison de l'impact des mesures de confinement sur son activité.



Depuis, l'entreprise a retrouvé des niveaux de performance historiques, qui lui ont permis de dégager l'an dernier des résultats record avec, pour la première fois de son histoire, un excédent brut d'exploitation (EBE) supérieur au milliard d'euros.



Sébastien Bazin, son PDG, souligne qu'après cet exercice record, le groupe a connu un 'solide' début d'année 2024, porté par une hausse du taux d'occupation et une forte demande.



L'action du numéro un mondial du secteur, hors Etats-Unis et Chine, a rebondi de 85% depuis ses plus bas atteints à l'automne 2022 pour afficher désormais une capitalisation boursière proche de 10 milliards d'euros.



Le groupe hôtelier va prendre la place de l'équipementier ferroviaire Alstom, qui va être retiré de l'indice phare de la Bourse de Paris après avoir vu son action chuter de 49% ces six derniers mois, donnant une valorisation de quelque 4,6 milliards d'euros.



Les modifications résultant de cette révision trimestrielle de la famille CAC prendront effet le vendredi 15 mars.



Le marché saluait sans effusion le retour d'Accor dans le CAC vendredi matin, puisque le titre grapillait 0,2% en début de séance. Celui d'Alstom perdait quant à lui autour de 1%.





