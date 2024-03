Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: le titre surperforme, HSBC a relevé son objectif information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action Accor s'inscrit en hausse jeudi à la Bourse de Paris après que HSBC a relevé de 45 à 49 euros son objectif de cours sur la valeur.



A l'achat sur le titre, le courtier estime que le groupe hôtelier français est bien positionné, comme son concurrent britannique Whitbread, pour profiter des éléments porteurs du secteur, au moment où son titre continue de se traiter sur la base d'une décote vis-à-vis de ses comparables.



A 12h15, l'action gagne environ 1%, alors que l'indice SBF 120 recule de 0,1%.





