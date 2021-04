Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : le titre ouvre en baisse après une dégradation Cercle Finance • 30/04/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - Le titre Accor a ouvert en baisse vendredi à la Bourse de Paris suite à un abaissement de recommandation de Berenberg, qui estime que le cours du groupe hôtelier intègre suffisamment le scénario de la reprise. Vers 9h30, l'action perd 1,4%, accusant l'une des plus forte baisses de l'indice SBF 120, qui gagne 0,2% au même moment. Berenberg a dégradé ce matin sa recommandation sur Accor de 'conserver' à 'vendre' en rehaussant légèrement son objectif de cours, qui passe de 27 à 27,5 euros. 'Accor continue d'être relativement touché par les mesures de restriction dues à la pandémie en raison de son exposition importante aux marchés européens, qui font toujours largement moins bien que les autres pays développés', souligne le broker allemand dans une note. Berenberg fait valoir que son nouvel objectif de cours de 27,5 euros fait apparaître un potentiel de baisse de 21%.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris -1.90%