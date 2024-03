Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Accor: le titre monte, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 2,5% en fin de journée alors que Jefferies relève son conseil de 'sous-performance' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 30 à 47 euros. L'analyste affiche désormais une préférence pour le titre par rapport à son pair britannique Intercontinental Hotels, dégradé à 'conserver'.



Alors que la politique d'allocation du capital est selon lui passée à la 'simplification', le broker indique voir maintenant pour la chaîne hôtelière française 'une trajectoire de croissance et de rentabilité claire, et une clarté sur les rendements pour les actionnaires'.



Jefferies estime que le titre à encore à progresser à mesure que l'écart de valorisation par rapport à Intercontinental Hotels se réduit, avec une décote en termes de VE/EBITDA de 30% contre 14% historiquement, malgré un environnement de RevPAR plus fort.





