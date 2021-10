Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor : le titre gagne 2% après une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 17:11









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 2% soutenu par une analyse positive d'Oddo. Le bureau d'études confirme son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours inchangé à 37,0 E. ' Le cours d'Accor a souffert des inquiétudes liées au variant delta, qui se sont matérialisées par une sous-performance de près de 10% par rapport au reste du secteur (US et Europe sur 3 mois) ' rajoute Oddo. Les RevPAR France sont en recul de 28.2% en septembre 2021 (par rapport à septembre 2019) selon les données préliminaires publiées par MKG rapporte l'analyste. ' Le mois de septembre marque un ralentissement séquentiel des RevPAR (essentiellement en raison de la baisse des prix), après -13.4% en août ' indique Oddo. L'analyste maintient son scenario de reprise du secteur hôtelier, à savoir une amélioration progressive qui devrait être tirée par la clientèle domestique (loisirs et business) dès le 3ème trimestre 2021 puis par le retour de la clientèle internationale à partir de 2022. ' Nous maintenons nos hypothèses opérationnelles sur Accor, d'une baisse des RevPAR de 42.5% sur FY21, dont -36% au T3 (vs 2019) et -35% au T4 (moindre demande loisir vs T3) ' explique le bureau d'analyses.

Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +2.56%