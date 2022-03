Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Accor: le titre bondit, un analyste relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 16:43









(CercleFinance.com) - Accor gagne plus de 13% à Paris, porté par une analyse de Berenberg qui a relevé mercredi sa recommandation sur le titre à 'achat', contre 'conserver' jusqu'à présent, avec un objectif de cours maintenu à 32 euros.



S'il se dit conscient du dilemme qui peut se poser pour les investisseurs face à un tel dossier, l'intermédiaire financier souligne que le redressement du groupe hôtelier se fait conformément à ses attentes et juge qu'il s'agit du bon moment pour passer à l'achat sur une valeur dont il estime le potentiel haussier à près de 30%.



L'analyste ajoute qu'Accor n'affiche qu'une exposition limitée à la Russie et l'Ukraine, aussi bien en termes de chambres que de clientèle, tout en reconnaissant que la situation géopolitique actuelle présente un risque d'escalade potentielle.





Valeurs associées ACCOR Euronext Paris +14.10%